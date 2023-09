Lazio, Manzini racconta il Cholo: "Era un giocatore nato per essere leader"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Lazio-Atletico Madrid non può essere una partita come le altre per i tifosi biancocelesti. La presenza sulla panchina dei colochoneros di Diego Pablo Simeone evoca dolci ricordi a tutti coloro che si identificano nel sentimento laziale. Fece parte della squadra dei campioni che riportarono lo scudetto a Roma nel 2000 e che conquistarono tanti altri trofei nel giro di pochi anni. A prescindere da ciò il Cholo ha lasciato qualcosa in più nei cuori dei sostenitori, soprattutto per la "garra" e la determinazione che metteva sia in campo che fuori. Un personaggio unico che lo storico Team Manager del club capitolino Maurizio Manzini ha rimembrato nel corso di un'intervista a Marca.

Il ricordo di Manzini del Cholo Simeone

Nel corso della sua lunghissima ed onorata carriera alla Lazio ne ha visti passare di campioni, ma a suo parere Simeone aveva qualcosa di speciale: "Era un giocatore nato per essere un leader, i suoi compagni lo seguivano, tenevano sempre conto dei suoi consigli. Era estremamente generoso, il capo della squadra, un'ottima compagnia per situazioni di grande difficoltà e pensava sempre al collettivo prima che al personale. I tifosi si sono identificati con lui per il suo modo di donarsi in campo e per questo lo hanno amato".

Manzini ha poi svelato un altro aneddoto, ovvero che nell'anno dello scudetto in cui la Lazio fece il doblete vincendo anche la Coppa Italia, Simeone andava spesso a bussare alle porte dei suoi compagni durante il pisolino in modo tale da tenerli sull'attenti in modo che avessero una maggiore consapevolezza di ciò che stava per succedere. Un vero e proprio leader che nessuno sulla sponda biancoceleste del Tevere ha mai dimenticato.