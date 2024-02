Lazio, Marca esalta Gila: "Il canterano che ha annullato Kane"

Una serata indimenticabile per tutti, per i tifosi, per Sarri e per tutti i protagonisti della sfida. Tra i migliori in campo del match di Champions contro il Bayern Monaco, c'è sicuramente Mario Gila. Prestazione maiuscola del difensore della Lazio che sale in cattedra e cancella un top player come Harry Kane. Gli elogi arrivano anche fuori dai confini dall'Italia.

Il quotidiano spagnolo Marca ha esaltato la prova del numero 34 con un articolo a lui dedicato in evidenza sul sito web. Si legge: "Mario Gila, il giocatore delle giovanili del Real Madrid che ha annullato Kane e ha lasciato il Bayern a zero. Autentico partitazo per il difensore. Era una delle opzioni di mercato invernale per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alaba. Ha però approfittato degli infortuni di Patric, Romagnoli e Casale per diventare leader indiscusso nella difesa della Lazio".