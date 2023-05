Lazio, Marchegiani: "Champions? Non sarebbe un miracolo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio si riprende il secondo posto grazie all'importantissima vittoria sul Sassuolo. Tre punti fondamentali per la corsa Champions soprattutto dopo i due ko di fila. Questo il pensiero di Marchegiani sulla stagione biancoceleste ai microfoni di Sky Sport: “Negli undici è una squadra che può centrare l’obiettivo Champions, non sarebbe un miracolo. Se consideriamo la rosa nel complesso a Sarri sono mancati dei cambi in alcuni momenti della stagione e in questo caso è stato particolarmente bravo a valorizzare alcuni giocatori. Questa sera ha vinto senza Romagnoli, leader difensivo, e Cataldi".