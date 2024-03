Lazio, Marchegiani: "Maignan-Castellanos? Rigore anche nelle partite tra di noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'analisi degli episodi di Lazio - Milan è lunghissima visto il numero incredibile di torti subiti dalla squadra biancoceleste. Ai microfoni di Sky Sport Luca Marchegiani si è espresso sul contatto tra Maignan e Castellanos: "Nelle partite tra di noi, in cui ci arbitriamo da soli, quando succede una cosa così quello che ha subito il fallo prende il rigore e quello che l'ha fatto glielo da".

Sulla direzione di Di Bello: "Se parliamo dell'arbitraggio di venerdì sera è stato spietato nei confronti di una squadra, con il regolamento in mano. Ed è il contrario rispetto a quello che dovrebbe fare un arbitro, che deve capire il senso del gioco. Nell'arbitraggio di venerdì sera non è stato capito il senso del gioco in nessuno degli episodi. Il tema che secondo me è cruciale è questo: è il designatore che chiede agli arbitri di dirigere in questo modo oppure è una forma di autodifesa in un momento in cui sono sotto pressione? Gli errori di venerdì, come anche sabato sera, sono perché non si sforzano di entrare nel senso del gioco".