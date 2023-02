Lazio, Marchegiani: "Mi sono commosso. Stankovic ha seguito Mihajlovic..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lo Stadio Olimpico di Sinisa Mihajlovic, Luca Marchegiani e Dejan Stankovic, tre che hanno colorato Roma piena di ricordi e di emozioni. Infatti, Lazio - Sampdoria regala un palco di commozione all'ex portiere biancoceleste che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Sto vedendo le immagini, c’è un po’ di commozione e tanta nostalgia nel rivedere quelle imprese. Avere Stankovic all’Olimpico aggiunge emozioni a questa serata. Quella Lazio? Era una squadra fortissima di giocatori di grande personalità, Sinisa dava traiettorie incredibili. Stankovic era giovane ed era difficile pensare in quei momenti che potesse fare l’allenatore a grandi livelli, ha cercato di seguire Sinisa sempre in tutto, non mi stupisce che sia stato così anche dopo la carriera”.