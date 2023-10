Lazio, Marchegiani: "Sono d'accordo con Sarri. Champions? Non vedo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luigi Gasia

Partite ravvicinate, poco tempo per allenarsi e per recuperare le tante energie spese sono problematiche su cui Sarri si è soffermato più volte manifestando con estrema chiarezza il suo pensiero. In merito, durante il suo intervento al Club, si è espresso anche l'ex biancoceleste Luca Marchegiani. Questa la sua opinione: "Da ex calciatore dico che sono d’accordo con Sarri. Si gioca troppo per i motivi che abbiamo detto, per gli infortuni e per la qualità del gioco che di vede".

"Lotta Champions? È chiaro che se Milan Inter e Juve non fanno quello che devono, chi è che arriva seconda? La Lazio o la Roma. Secondo me per entrambe c’è lo spazio per rientrare nella competizione, ma non ho visto da parte di entrambi miglioramenti tali da far pensare che possano colmare questo gap non solo di punti ma anche di efficacia. Il tempo per recuperare però c’è".

