Lazio, Marchegiani spiega: "Ecco come Sarri ha cambiato la difesa"

L'ex portiere biancoceleste commenta il successo della formazione di Sarri sul campo del Monza e il secondo posto in classifica...

Luca Marchegiani applaude la sua ex squadra. L'ex portiere, ospite fisso di Sky Sport Il Club, commenta il momento della Lazio che ha allungato sulla terza e ora ha 4 punti di vantaggio. La grande arma in più dei biancocelesti è sicuramente la difesa come spiega l'ex numero uno: "Difende benissimo. Si è corretto perché tra le grandi era quella messa peggio, prendeva un sacco di gol. Fa pressare meno in avanti ed è più una difesa di posizione. Loro con la posizione creano problemi e non fanno fare gol a squadre attrezzate. Prima il problema era che con il pressing a tutto campo, Luis Alberto e Milinkovic non riuscivano a fare tutto il campo. Ora è tutto diverso".