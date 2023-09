Lazio, Marchetti: "Ha fatto acquisti di qualità. Può competere per..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha espresso le sue sensazioni sul campionato commentando la situazione delle big dopo la terza giornata. Non solo, si è soffermato anche sul mercato e sull'impatto che hanno avuto i sauditi in Italia. A proposito della favorita per lo scudetto, ha affermato: "Inter favorita? C’è la consapevolezza di essere una squadra forte, avendo anche raggiunto a pieno merito la scorsa finale di Champions. In questo mercato poi sono stati spesi cento milioni, tanti quanti quelli incassati, il che certifica che si è cambiato tanto, ma soprattutto bene. La sensazione è che per il campionato ci divertiremo fino alla fine. Il Napoli a mio avviso resta la squadra da battere, subito davanti alle milanesi. Anche Roma, Lazio e Atalanta possono però inserirsi nella corsa Champions. I giallorossi con un mercato intelligente hanno regalato a Mourinho una buona squadra, La Lazio ha fatto acquisti di qualità e l’Atalanta non ha mai speso così tanto”.

"Il Napoli non ha sfruttato tante occasioni, mentre la Lazio ha giocato una gara compatta. Garcia ha innestato nel calcio di Spalletti le proprie idee, con delle soluzioni tecniche differenti. L’anno scorso gli azzurri sono stati una macchina meravigliosa, ma si trattava già del secondo anno di Spalletti. Ora più che altro c’è un Kim in meno, che si avverte parecchio"

“Bilancio Italia-Arabia? È un problema che si deve porre l’Europa, non solo l’Italia. Al nostro paese comunque l’Arabia ha aiutato, offendo cifre importanti per giocatori come Milinkovic e Brozovic. Le squadre arabe poi penso abbiano influito molto su alcuni possibili obiettivi esteri. Koulibaly per esempio sarebbe tornato in Italia se non fosse andato in Arabia, così come per Ziyech. In conclusione c’è da dire che nessun paese aveva mai avvicinato per spese i top cinque campionati, mentre ora l’Arabia è al terzo posto in questo senso”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE