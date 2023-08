Lazio, Marcolin: "Il Napoli ha una grande occasione. Senza Milinkovic..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo un inizio horror, in cui la Lazio non è riuscita a conquistare neanche un punto nelle prime due giornate di campionato, i biancocelesti di Maurizio Sarri sono ora attesi da una super sfida contro il Napoli. I Campioni d'Italia in carica hanno l'occasione per staccare ancora di più i capitolini che, a loro volta, dovranno sfruttare l'occasione per rimettersi in carreggiata. Ad analizzare la partita, in virtù di doppio ex, è stato Dario Marcolin, intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio:

"La Lazio è partita male e deve trovare il ritmo velocemente, per otto anni ha giocato con Milinkovic-Savic ed il centrocampo è l’anima della squadra, ovviamente per gli azzurri è una grande occasione per restare a punteggio pieno e mandare la Lazio a -9. Anche il Milan, contro la Roma, ha la stessa opportunità: quest’anno le romane sono partite in ritardo".