Lazio, Marcolin: "Milinkovic alla Juve in futuro? Certo..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Campione d'Italia con la Lazio del 2000 e oggi commentatore di Dazn, l'ex centrocampista Dario Marcolin è intervenuto ai microfoni di Tuttosport rispondendo anche a una domanda sull'accostamento di Milinkovic alla Juventus: "Se lo vedrei bene alla Juve? Certo! E' un giocatore che ha struttura internazionale ed è forte tecnicamente. È quel centrocampista che segna otto-dieci gol all’anno. Secondo me nella Juve ci starebbe benissimo, come nel Manchester o nel Bayern Monaco. I bianconeri sono una squadra strutturata fisicamente, con svariati calciatori di 190 cm: questo può incutere timore. Se la Juve può puntare allo Scudetto? Secondo me sì. Io ne so qualcosa per quando abbiamo vinto lo scudetto con la Lazio, eravamo a 9 punti dalla Juve e mancavano meno partite rispetto a quelle del campionato attuale. Con i tre punti fai presto ad accorciare. Ora inizia un secondo campionato".