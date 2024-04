Lazio, Marcolin: "Tudor? Scelte forti le sue. Al derby questi tre giocatori..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Sabato alle 18 Roma e Lazio, all'Olimpico, disputeranno la gara più attesa della stagione. L'atmosfera in città è molto calda, quella che è appena iniziata sarà una settimana intensa e particolare soprattutto in casa biancoceleste. C'è curiosità nel capire come la vivrà Igor Tudor e soprattutto che scelte farà. In merito, ai microfoni di Dazn, si è pronunciato Dario Marcolin. Questa l'analisi dell'ex giocatore: "Visto che siamo nel finale, quasi, del campionato, è una partita aperta. Non ci sono tatticismi, le due squadre vogliono vincere. Quello che bisogna capire lato Lazio è che Tudor ha fatto delle scelte abbastanza forti, Immobile-Luis Alberto-Guendouzi. In questa partita sono tre giocatori che come personalità possono servire molto, bisogna capire che scelte farà più che l’interpretazione”.

