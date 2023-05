Lazio, Marcos Antonio carica la Nord: "Che nottata!" - FOTO

Chiamato ad un vero banco di prova in regia, non ha deluso. Marcos Antonio è tornato dal primo minuto in mezzo al campo, suo il primo guizzo che si è trasformato in un super assist per il suo connazionale, Felipe Anderson. E' arrivato molto vicino anche al gol, ma la sua prova si inserisce in un'ottima prestazione, convicente non solo nella fase di player e di palleggio: il suo apporto in fase offensiva e difensiva è stato prezioso per la Lazio. Così, a mezzo social esulta con i tifosi e la squadra, commentando il successo contro il Sassuolo per 2-0: "Che nottata! Ottima vittoria della squadra, bravi tutti. Forza Lazio!".