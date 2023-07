Lazio, Marcos Antonio con fermezza: "A testa alta, senza timore" - FOTO

È rimasto deluso, ma non ha mollato la presa Marcos Antonio. Il brasiliano, in settimana protagonista di uno spiacevole episodio di razzismo, non si è lasciato distrarre restando ben concentrato sul lavoro e sugli obiettivi prefissati. Ieri ha disputato il test con la Triestina e dopo l'amichevole ha voluto ribadire con determinazione le sue intenzioni. "Vado avanti con la testa alta, senza timore degli ostacoli!" è il messaggio che accompagna il post su Instagram.