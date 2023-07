Lazio, Marcos Antonio ha cambiato numero: la sua nuova scelta

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Novità in casa Lazio. Al termine del primo tempo della partita tra i biancocelesti e la Triestina ha fatto il suo ingresso in campo Marcos Antonio, ma con un dettaglio che non è sfuggito a nessuno: il numero. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha deciso di abbandonare il 6 per indossare la casacca numero 8, presa in 'eredità' da Akpa Akpro. La casacca era appartenuta due anni fa all'ivoriano che, invece, per questa stagione ha scelto la 21. Un numero storico in casa Lazio, indossato in passato anche da calciatori del calibro Hernanes, Re Cecconi, Boksic, Winter, Doll e Di Matteo.