Lazio, Marcos Antonio: "Ho dato tutto. Sono qui per un motivo..."

Fonte: S.S.Lazio

Al termine della vittoria contro il Sassuolo, Marcos Antonio, reduce da un'ottima prestazione sia in fase offensiva che difensiva, ha commentato con emozione la sfida ai microfoni di Lazio StyleChannel: “Ho dato tutto stasera. Sono felice per la vittoria della squadra, andiamo avanti così. Ci è mancato poco per il mio gol, ma sto continuando a lavorare e ad allenarmi. Sono qui per aiutare la squadra. Sono sempre pronto per mettermi a disposizione, vediamo cosa accadrà contro il Milan".