Lazio, Marcos Antonio: "Vogliamo vincere. Io pronto ad aiutare la squadra"

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio e Bologna nel ricordo di Sinisa Mihajlovic. Agli Ottavi di finale di Coppa Italia si affrontano le due squadre legate fortemente all'allenatore serbo scomparso prematuramente. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Marcos Antonio per parlare della gara: "Il nostro obiettivo è vincere per andare avanti. Siamo pronti per questa sfida che vogliamo vincere. Dobbiamo giocare tutti insieme per provare ad arrivare in fondo. La sfida di oggi è importante, anche se è sempre difficile vincere un trofeo. Sto lavorando bene, sono pronto per aiutare la squadra".