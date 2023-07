Lazio | Marcos Leonardo, da CR7 a Ronaldo passando per Romario: i consigli di papà e i numeri di Neymar

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sembra aver individuato finalmente il tanto atteso vice Immobile. Sono ore caldissime per il passaggio di Marcos Leonardo dal Santos al club capitolino. Alla scoperta del talento più limpido del calcio brasiliano, classe 2003 che ha brillato nell'ultimo Mondiale Under 20. Da piccoli i suoi idoli erano Cristiano Ronaldo e Ricardo Oliveira, poi suo padre gli procurò dei vecchi filmati di Ronaldo il Fenomeno e Romario. Il primo dei suoi tanti gol segnati nel derby contro il Corinthians è arrivato con il "bico", cioè la classica puntata "calcettara", una grande specialità del "Baixinho". "Te l'avevo detto che ne sarebbe valsa la pena", fu il commento di suo padre subito dopo quella prodezza.

I consigli del papà

La figura di suo padre è stata molto importante per la breve carriera, sin qui, del ragazzo. Marcos Santos Almeida lo ha abituato sin da bambino ad avere una routine da professionista pure fuori dal terreno di gioco. Poco tollerati gli eccessi, soprattutto dal punto di vista dell'alimentazione e delle ore di riposo. Per migliorare la sua crescita sono stati assunti un personal trainer e degli operatori, mandati in giro per i campi delle categorie minori a registrare le partite, così da permettere a Marcos di rivedersi e analizzarsi. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo ha già numeri impressionanti. A 11 anni è entrato nel settore giovanile del Santos riuscendo a fissare un record importante superando campioni come Neymar, Gabigol e Rodrygo: è diventato capocannoniere sia del Campeonato Paulista Under 13 che Under 15 (rispettivamente 25 e 36 centri) e arrivando a oltre 100 gol complessivi nel vivaio bianconero. A 16 anni è arrivato in prima squadra scegliendo la maglia numero 36 (3+6 perché la 9 era occupata). Qui ha iniziato a farsi conoscere a suon di gol, belle giocate e esultanze scatenate con balletti e baci verso la tribuna. Ii rivali storici del Corinthians rappresentano la sua vittima preferita con ben 5 reti segnate in 10 incontri complessivi. Orgoglio di papà e talento cristallino del calcio brasiliano che adesso sogna di mandare in estasi il popolo laziale.