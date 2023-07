Lazio, Martini: "Maestrelli, la nuova maglia e il mio progetto. Vi racconto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gigi Martini, terzino biancoceleste Campione d’Italia nella stagione 1973/74, è stato ospite ai microfoni di Lazio Style Channel raccontando qualche aneddoto della Lazio di Maestrelli, per poi concludere spiegando il suo progetto: “È stata una grandissima emozione visitare Formello, è la prima volta che la vedo. Il mio progetto è riunire in un libro le mie interpretazioni che posto sui social per ricordare la Lazio di allora… leggo di ragazzi che mi scrivono che li faccio commuovere, è eccezionale la passione che i padri riescono a trasmettere ai figli. Chiaramente sarà per beneficenza ed i ricavati andranno al Bambin Gesù: vedere i volti dei bambini quando si fanno iniziative di beneficenza, non c’è gioia più grande. L’ho fatto una volta con Maestrelli con le maglie della Lazio… è una cosa indimenticabile. È eccezionale la passione che i padri riescono a trasmettere ai figli. Visto che si festeggiano i 50 anni dal tricolore, io lo ricorderei in questo modo.

"La nuova maglia che rappresenta la vittoria del ’74 è un’emozione fortissima, pesa molto, è una seconda pelle, devi difenderla. Aspetto il debutto e ci sarò anch’io allo stadio per onorare la maglia; per questo ringrazio la Lazio. La squadra di Maestrelli era un gruppo irripetibile: tanto spirito combattivo e cercare di imitarla è impossibile. La sua esultanza composta del 12 maggio era tipico di lui: aveva un autocontrollo speciale e questo lo rendeva un leader. Era una forza aggiunta per la squadra”.

