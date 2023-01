Lazio, Martini: "Non si possono perdere punti così. La Champions..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio in questa stagione ha perso troppi punti in situazioni di vantaggio, dimostrando grandi difficoltà nel gestire i momenti della partita. Il 2-1 subito contro l'Empoli, che ha dato il via alla rimonta toscana, ne è stata la dimostrazione più eclatante con i biancocelesti che si sono proiettati in avanti, nonostante il risultato, lasciando scoperta la difesa. Proprio in merito a questo tema è intervenuto l'ex difensore della Lazio del 1974 Luigi Martini ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Una grave mancanza di concentrazione dopo esser passati in vantaggio. I punti sfuggiti tra Lecce ed Empoli devono però diventare una lezione da imparare. Champions possibile? Sì. Quando la Lazio gioca bene, nessuno la ferma. Ha un ottimo tecnico come Sarri. E fuoriclasse come Immobile e Milinkovic. La squadra deve far vedere il carattere che ha. Conterà la guida dei leader. Fondamentali i tre punti col Sassuolo: vietati altri passi falsi, per evitare tensioni".