Lazio, Martusciello a LSC: "Speriamo di avere continuità. Zaccagni e Patric..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida, ai microfoni di Lazio Style Channel, per analizzare il pareggio e la prestazione della Lazio contro il Napoli, è intervenuto il vice di Sarri, Martusciello. Queste le parole: "Come va interpretato il pareggio? Si giocava contro una squadra forte, non dimentichiamo che annovera giocatori importanti. Noi si veniva da una bruttissima prestazione, la prima cosa che si doveva garantire era uno spirito differente. Si è visto. Sulle occasioni create, purtroppo non siamo stati bravi a concretizzarle, però siamo contenti dello spirito che abbiamo messo. Poi gli ultimi minuti, spinti dal furore della gente, si andava a intensificare e sembrava quasi che stessimo per raggiungere il gol. Ci dispiace per i punti persi che non sono punti persi perché li riprenderemo a breve. Se ci siamo trascinati la sconfitta di Riad? Direi proprio di si. Si è vista una squadra più attenta nella fase di non possesso, particolarmente atta a star dietro e non andare in avanti. Si veniva da una brutta batosta contro una squadra che ha un sistema di gioco simile se non uguale a quello di stasera, con la stessa qualità. La preoccupazione di essere infilati c’era. C’è stata una grandissima attenzione, siamo stati molto ordinati e non siamo andati dietro ai movimenti della squadra avversaria a differenza di quello che si è fatto contro l’Inter e se n’è beneficiato. Il gol non è arrivato e a breve speriamo di farne qualcuno".

"Assenze? Noi sappiamo le rose come sono composte e sappiamo che qualità di giocatori aveva il Napoli stasera, è stato più un cercare di fare pretattica per cascare con le mani avanti. Il Napoli ha giocatori quasi tutti in nazionale, a prescindere da chi mancava era una signora squadra. Ce la lotteremo e speriamo di riuscire a avere questa continuità di prestazioni".

"Recupero Zaccagni e Patric? Lo valuteremo in settimana, a oggi non si sono allenati per i problemi che conosciamo. Da martedì vedremo il loro percorso riabilitativo".

