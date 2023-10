Lazio, Martusciello: "Castellanos ha il fuoco addosso. Tra lui e Ciro..."

Al termine della partita tra la Lazio e il Sassuolo, vinta dai biancocelesti per 2-0, Giovanni Martusciello è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra. Tra gli argomenti trattati dal vice di Sarri, quest'ultimo oggi in tribuna per squalifica, ha parlato anche del dualismo tra Castellanos e Immobile, esprimendo la felicità nello staff nel vedere la loro disponibilità e il loro rispetto verso le scelte tecniche:

"Castellanos non è una scoperta, si era visto ed era stato dato l'ok per l'acquisto. Ha il fuoco addosso come Ciro. La titolarità è una parola, ma poi serve la disponibilità quando si è scelti o non scelti. Siamo contenti, anche del comportamento di Ciro. Si pensa di calcolare al meglio la condizione, oggi partono alla pari".