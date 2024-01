Lazio, Martusciello: "Corsa Champions? Questo pareggio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio frena nella gara contro il Napoli all'Olimpico terminata a reti inviolate. Un punto portato a casa dei biancocelesti che permette alla squadra di Sarri di raggiungere quota 34 punti, al pari della Fiorentina, a soli due punti dall'Atalanta (36) con Bologna, Roma e Napoli che inseguono.

Proprio sulla corsa Champions il vice di Sarri, Martusciello, si è così espresso in conferenza stampa: "La corsa Champions non si complica perché siamo alla seconda gara del girone di ritorno. Sappiamo che affrontiamo squadre di livello se non anche un gradino sopra. Ci sono 7-8 squadre che lo scorso anno non c'erano: il Napoli, l'Atalanta, il Bolgona, la Fiorentina, la Roma. C'è solo un posto disponibile visto che le prime tre hanno preso il largo. Noi ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo".