Lazio, Marusic a Dubai: Natale da Salt Bae - FOTO

Adam Marusic ha scelto di festeggiare il Natale a Dubai. Insieme alla fidanzata Milica e ad alcuni amici il montenegrino ha scelto la città araba per ricaricare le batterie prima della ripresa degli allenamenti. Come pubblicato in una storia sul suo profilo Instagram il difensore della Lazio ha trascorso la serata nel ristorante del famoso imprenditore Salt Bae. Un luogo caratteristico dove spesso in passato altri personaggi noti hanno fatto tappa.