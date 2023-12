Lazio, Marusic a LSC: "Ci siamo detti di non mollare. Patric? Mi sono congratulato"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince in rimonta col Frosinone grazie alle reti di Castellanos, Isaksen e Patric. Al termine del match, per analizzare la prestazione, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Adam Marusic: “Cosa rappresenta questa vittoria? Una vittoria importante per tutti noi, abbiamo chiuso l’anno nel migliore dei modi. Abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene, abbiamo giocato con tanta voglia e abbiamo portato il risultato a casa”.

"Confronto? Ci siamo detti che non dobbiamo mollare, di continuare a giocare come sempre. Siamo riusciti a cambiare il risultato e abbiamo vinto. In questa settimana abbiamo parlato tanto. Cosa è cambiato? Un momento molto importante per tutti noi, siamo riusciti a pareggiare. Avevo la sensazione che potessimo fare anche altri gol e ci siamo riusciti, abbiamo vinto una partita che sapevamo essere importante. Cosa ci insegna? Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo solo lavorare e migliorare, il 7 gennaio dobbiamo ripetere la prestazione di questa sera".

"Patric? È un grande professionista che sta qui da tanti anni, lavora tanto e non molla mai. Sono contento, gli ho fatto le congratulazioni."

"Fascia da capitano? Momento speciale per me, sono molto orgoglioso e contento perché potevo indossarla. Ciro è il nostro capitano, ma stasera ero io e sono molto contento".

