Lazio, Marusic: "Champions? Felice di giocarla davanti ai tifosi. L'obiettivo è..."

La Lazio ha superato a pieni voti anche il secondo test, l'amichevole contro il Primorje si è conclusa con la vittoria dei biancocelesti 5 a 0. Al termine della sfida, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Adam Marusic. Queste le sue considerazioni: "Il secondo tempo ha piovuto tanto, per fortuna ho giocato il primo tempo. Qui è così, il tempo cambia ogni due minuti e ci dobbiamo abituare. Lavoriamo tanto e ogni giorno abbiamo la doppia seduta, ogni giorno dobbiamo alzare il livello. Ci dobbiamo preparare per il campionato. Una certezza? Sicuro dobbiamo continuare così, lavoriamo ogni giorno col mister per la fase difensiva vogliamo subire meno gol possibili. C’è da migliorar ancora? Si sicuramente ogni giorno si può migliorare. Quando è arrivato Sarri tutti hanno detto che serviva pazienza, noi dobbiamo continuare così a lavorare e a fare quello che ci chiede. Rinforzi? Noi abbiamo un sistema di gioco e chi verrà si dovrà subito abituare a giocare come noi. Ma sicuro servirà pazienza anche per loro, è normale. Nel calcio è così. Loro sanno come giochiamo. Quando Sarri è arrivato abbiamo dovuto cambiare il modo di giocare, questo è il terzo anno che siamo con lui e sarà più facile per noi. Tutti dobbiamo difendere e attaccare, dobbiamo provare a fare più gol possibili e prenderne meno. È il nostro obiettivo. Champions con il pubblico? Per me questa cosa è importante, ho giocato quando c’era la pandemia. È la prima volta che la gioco con i tifosi e sono molto contento. Quando si gioca davanti a loro è una cosa molto diversa".

