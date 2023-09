Lazio | Marusic, che assist! Ma il suo Montenegro non va oltre il pareggio - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa la partita tra Lituania e Montenegro, valida per le qualificazioni agli Europei. Succede tutto nel secondo tempo: a Krstovic viene annullato il gol al 59', mentre la rete che sblocca il match è quella del lituano Paulauskas. L'attaccante del Lecce, al 78', riesce finalmente a mettere la firma sul tabellino. Savic all'89' porta il Montenegro in vantaggio ma in pieno recupero arriva il gol di Cernych per il definitivo 2-2. Adam Marusic è partito dall'inizio, giocando l'intera partita e rendendosi protagonista dell'assist per il compagno di squadra in occasione della prima marcatura.

NIKOLA KRSTOVIĆ 🇲🇪(2000) DREW LEVEL WITH A GREAT FINISH!!!

ADAM MARUSIĆ WITH THE ASSIST!#EURO2024pic.twitter.com/rxEm7Iz8Mv — Football Report (@FootballReprt) September 7, 2023

