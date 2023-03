Lazio, Marusic contro tutta la Roma: lo scatto da poster del derby - FOTO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha lottato per tutti i 90' di gioco, anzi anche oltre, facendosi espellere nel parapiglia finale. Quello di ieri sera è stato un derby che Adam Marusic ha sentito particolarmente: per la posizione in classifica, per il continuo stuzzicare degli avversari, ma anche perché essendo alla Lazio da anni ne ha compreso il reale valore. Sarà questo, forse, ad averlo spinto nel finale ad affrontare tutti i giocatori della Roma, senza aver paura di nessuno. Una grinta, una cattiveria agonistica che è stata racchiusa in uno scatto da poster, una foto che potrebbe riassumere alla perfezione l'intero derby: Marusic contro tutti.