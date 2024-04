Lazio | Marusic, dieci giorni da bomber: dalla Bielorussia alla Juve

TUTTOmercatoWEB.com

Almeno fino a oggi, quelli appena vissuti sono stati di gran lunga i migliori dieci giorni nella carriera di Adam Marusic. Il gol di testa contro la Juventus, arrivato all'ultimo secondo, ha consegnato alla Lazio una vittoria indimenticabile e a lui la gioia di ritrovare la rete con la maglia biancoceleste a due anni di distanza dall'ultima volta (Genoa-Lazio 1-4 del 10 aprile 2022). Si è chiuso così un cerchio aperto circa dieci giorni fa, quando il 21 marzo scendeva in campo da titolare con il suo Montenegro. Già quel giorno Adam aveva lanciato un segnale al nuovo allenatore e ai tifosi laziali. Impegnato contro la Bielorussia, al 27' del match, aveva sfruttato alla grande l'assist di Jovetic, infilando in rete la palla del vantaggio. Nonostante si trattasse di una partita amichevole, per lui la gioia è stata immensa. Segnare con la nazionale è sempre bellissimo, farlo da difensore - tra l'altro poco propenso al gol - ancora di più. Ma ad aggiungere valore a quella realizzazione era l'astinenza di Marusic. Il numero 77, infatti, l'ultima volta che era riuscito a segnare con la formazione montenegrina era il 10 giugno del 2022, anche in questo caso ben due anni fa. Un digiuno lungo, troppo lungo, al quale il terzino ha voluto reagire e, in soli dieci giorni, ha cambiato la storia della propria carriera: prima (ri)sbloccandosi in Nazionale e poi, tornato a Roma a due giorni dalla Juve, rovinando la Pasqua a tutti i tifosi bianconeri.

