Lazio, Marusic: "Siamo arrabbiati, volevamo vincere. Ora guardiamo avanti"

Nel post partita di Lazio - Torino, Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico. Di seguito le sue dichiarazioni: "Purtroppo hanno pareggiato, avevamo tanta voglia di vincere. Ma non ci siamo riusciti. Volevamo vincere a tutti i costi, siamo tutti arrabbiati e vedere dove abbiamo sbagliato. Bisogna stare più lucidi nei momenti in cui siamo in vantaggio. Guardiamo avanti perché ci sono tante partite, restiamo positivi. Noi lavoriamo forte ogni settimana per fare bene ogni partita. Purtroppo in questo periodo non siamo riusciti a fare tanti gol, ci manca anche il Taty Castellanos. Restiamo positivi e lavoriamo con entusiasmo, nel calcio ci sono i periodi buoni e meno buoni. Mi dispiace per il risultato, andiamo avanti. I ragazzi nuovi ancora soffrono, io guardo solo noi e non le altre squadre. Al momento stiamo facendo fatica, dopo il primo gol dovevamo essere più cattivi e chiudere la partita. Dobbiamo crescere in questo, era fondamentale per noi".