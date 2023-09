Lazio, Marusic: "Vogliamo il bis con il Napoli. Tornare in Champions è..."

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio portale l'intervista ad Adam Marusic registrata qualche giorno fa insieme al contenuto Inside di DAZN. Il montenegrino, tuttavia, ha commentato l'arrivo dei primi tre acquisti della sessione estiva (Castellanos, Isaksen e Kamada) e anche gli obiettivi della squadra. Ecco le sue parole:

ESTATE - "Estate da papà? Bella! Ero a casa perché con la bimba piccola non siamo andati tanto fuori. Ero a casa a Belgrado, siamo andati qualche giorno in Montenegro, ma va bene. Ti cambia la vita, ma è bello stare a casa con loro. Ha tre mesi e mezzo adesso, sta crescendo velocemente.".

OBIETTIVI - "Dopo tutti questi anni mi sento come a casa. Mi sento come se fossi nato qui. Sono abituato a venre qui ogni giorno. Da quando sono arrivato la prima volta sono cambiate tantissime cose qui a Formello. Abbiamo fatto una splendida stagione. Siamo arrivati secondi dietro al Napoli che ha fatto un campionato straordinario. Sono qui da sette anni e questo appena finito è stato il migliore. Tutti aspettano che noi rimaniamo lì. Il nostro obiettivo è tornare tra le prime quattro e arrivare in Champions, poi se si apre la strada per fare meglio ci faremo trovare meglio".

SU CASTELLANOS, ISAKSEN E KAMADA - "Un ragazzo che mi piace davvero dal primo giorno ad Auronzo. Molto simpatico, si è adattato subito nel gruppo. Mi piace tanto e penso che possa fare la differenza. E' molto forte. Isaksen? Contro di noi ha fatto due partite grandissime in cui ha fatto la differenza. Molto forte come giocatore. Ha un gran piede mancino, fa sempre tante finte. Può fare la differenza. Il primo anno non so se si adatterà subito. Sono tanti i giocatori nuovi, non so se si adatterà subito. Sta anche a noi aiutare i nuovi a inserirsi il più velocemente possibile. Kamada ha giocato al Francoforte, mi sembra forte. Spero possa fare un grande campionato e dare un grande aiuto alla squadra"

SUL NAPOLI - "Terza giornata giocheremo lì, lo scorso anno abbiamo vinto. Speriamo di poter chiudere prima della sosta per le nazionali con una vittoria e ripetere il successo dello scorso anno"