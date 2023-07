Lazio, Matri: “Dopo due grandissimi anni, mi aspetto questo”. E sul derby…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ospite nello studio di Dazn per commentare live il sorteggio del calendario, Alessandro Matri ha rivelato cosa si aspetta dalla Lazio la prossima stagione. Queste le parole dell’ex biancoceleste: “Ha fatto due grandissimi anni, dando impronta alla squadra e arrivando al secondo posto. Ora c'è da capire il caso Milinkovic-Savic come finirà, se rimane o no. È andato via Tare dopo una lunga militanza da ds e ci sarà da vedere anche questo lato, è importante che dirigenti e allenatori vadano d’accordo”. Poi analizzando le giornate, ha commentato così il derby della Capitale: “Una sfida come il Derby di Roma alla 31^ sarà importante, specie per chi vincerà”.

