Lazio, Matri: "Immobile bersagliato dalla stampa. Lui è troppo..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei minuti che precedono il fischio d’inizio del match tra Cluj e Lazio, ai microfoni di Dazn, l’ex biancoceleste Alessandro Matri ha espresso le sue sensazioni sulla sfida, soffermandosi anche sulle scelte di Sarri e su Immobile. Queste le parole: “La squadra di Sarri è uscita con tante certezze da quella partita che ha tenuto in gestione, non dovrebbe avere molti problemi undici contro undici dato che il divario è abbastanza ampio. Scelte? Un po’ forzate, mi aspettavo Marcos Antonio dall’inizio invece ha preferito Vecino e Luis Alberto insieme a Basic. Per il resto scelte che ci stanno, per Romero sarà un’occasione per mettersi in mostra”

IMMOBILE - “Credo che Ciro non sia mai stato messo in discussione nella piazza e questo è già un buon punto di partenza per vivere quei momenti li. È bersagliato dalla stampa quando fa quelle due tre partite senza gol. È incriticabile dal punto di vista dei numeri, la sua presenza è importante per la squadra. A volte la Lazio gioca meglio senza Ciro, ma io lo metterei sempre in campo. È un giocatore troppo importante per questa squadra”

