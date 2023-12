Lazio, Mattei duro: "Non è cambiato nulla! Castellanos improponibile, e Lotito..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Al Castellani è stata la Lazio a trionfare, con il ritorno alla vittoria in campionato contro l'Empoli. I biancocelesti, grazie ai tre punti di ieri sera, si sono avvicinati nuovamente al treno europeo. A riguardo ne ha parlato Stefano Mattei, giornalista di RaiSport di fede laziale, ai microfoni di Radiosei. Questo il suo pensiero sulla prestazione della squadra di Sarri: “Parafrasando un film “Prendi i tre punti e scappa”: la Lazio non ha rubato nulla ma a livello di prestazione, rispetto a Lecce e Verona, poco è cambiato. Dopo un buon primo tempo, la Lazio non ha saputo gestire. La differenza dove è? Risultato a parte, è la clamorosa parata di Provedel su Cambiaghi. Questo gesto segna la gara, senza la parata la Lazio, secondo me, non vince ad Empoli”.

“L’altro protagonista è Guendouzi. Gol dell’1-0 e assist a Zaccagni, unico che a livello agonistico può competere quando i ritmi si alzano. La coppia centrale Patric-Gila da 6, 6,5, anche se a loro manca Caputo e sono il peggior attacco della Serie A con 10 reti. Hysaj e Pellegrini? Il primo è un pupillo di Sarri e non capisco perché giochi ancora Marusic. Su Pellegrini vado oltre: ha avuto le sue chance e non l’ha sfruttate pienamente”.

“Valeri? Forse vale meno di Pellegrini ed è a parametro zero. Non è un giocatore da Lazio che cambia qualcosa, è inutile. Non cambia nulla, non aggiunge qualità ed inoltre gioca da quinto. Castellanos? Improponibile in Serie A, non vede la porta e fa solo a sportellate. Lotito ha rivendicato la scelta dopo il gol all’Atalanta, ma si è divorato due gol. Se metti Zirkzee o un centravanti vero la cosa cambia. Con quale competenza calcistica è stato scelto Castellanos? Per me non l’ha seguito nessuno. Lotito? Prima di fare il presidente della Lazio secondo me neanche conosceva le regole”.