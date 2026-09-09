Lazio, Mattei: "Fabiani paga conti non suoi. Le parole di Lotito..."

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le parole di Lotito rilasciate a Il Fatto Quotidiano e di Fabiani in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Ricordo che ce ne sono 38 di partite in campionato, non solo tre, riferendomi alle parole di Lotito oggi sul Fatto Quotidiano. Nel 2009 Lotito rilasciò un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ribadiva le solite esternazioni e proclami che fanno amaramente sorridere. Nulla è cambiato, continua a parlare di un Accademy con le ragnatele. Il tifoso della Lazio è in contestazione non per i risultati ma per i comportamenti a tratti volgari del suo presidente. Il suo vero obiettivo è la politica e per questo ha utlizzato la Lazio in questi 22 anni. Tutti gli altri presidenti della Serie A li mettono i soldi, non li prendono. E ci fa anche la morale? Non l’ho mai sentito parlare dopo una sconfitta, ora torna dopo tre vittorie. Dopo la sconfitta con il Mantova poteva rilasciare la stessa intervista. Lui si prende solo i meriti, le colpe sono degli altri".

"Anche Fabiani sta trovando un muro, non vorrei che piano piano inizi a prendere le distanze. Anche il direttore sportivo inizia a prendersi insulti per questioni di cui non è il responsabile. Inizia a pagare i conti che non sono i suoi. L'intervista di oggi conferma che i comportamenti di Lotito non cambieranno ed i tifosi a volte si sono anche vergogliati di certi atteggiamenti".