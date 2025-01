Lazio, Mattei: "Hysaj meglio di Marusic e Lazzari. Mercato? Non capisco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria biancoceleste di ieri a Verona, ma non solo. Si è espresso sui nomi mercato, sulle prossime sfide e sulla gara di Hysaj. Ecco di seguito le sue parole: "Una vittoria importante, visto che la Juventus sembra aver trovato il ritmo giusto, è l’avversario da temere per il quarto posto. Vittoria importante su un campo difficile, dove spesso le grandi hanno sofferto, si è vista la Lazio della prima parte di stagione, tranne per i cinque minuti finali del primo tempo dove la squadra ha perso le distanze. Adesso vedremo tra Real Sociedad e Fiorentina se la Lazio ha messo alle spalle il momento buio. Mercato? Ieri Fazzini ha giocato da trequartista, Belahyane non è nemmeno titolare a Verona e Casadei è indecifrabile. Non capisco perché stiano trattando giocatori con caratteristiche che non servono. Hysaj? Può tornare utile. In stagione, quando è stato chiamato in causa, ha giocato meglio di Marusic e Lazzari, potrebbe giocare anche difensore centrale. Baroni è stato molto severo con Pellegrini al momento del suo ingresso in campo, aveva il dito puntato”.