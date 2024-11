Lazio, Mattei: "I tifosi vogliono crescere e la squadra dimostra di poterlo fare"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio continua a vincere a convincere e, in attesa di scendere in campo contro il Porto in Europa League, Stefano Mattei ha analizzato queste ultime settimane soffermandosi anche su quali, secondo il suo parere possono essere gli obiettivi reali dei biancocelesti.

"Per la corsa Champions in chiave Lazio, bisogna sperare che falliscano due delle migliori cinque squadre. Non dimentichiamoci anche la presenza dell’Atalanta, oltre a Milan, Inter, Napoli e Juventus. Se la Lazio dovesse arrivare in Europa League, la squadra di Baroni avrebbe fatto il suo, se poi sarà in grado di scalzarle due ancora meglio, farebbe una grandissima impresa. Ci sono squadre più attrezzate, questo va sempre ricordato".

"I tifosi vogliono crescere, la squadra sta dimostrando di poterlo fare, a gennaio sul mercato con i fatti anche la società deve dimostrare di volerlo fare come mentalità ed ambizione. Troppe volte, nella seconda metà di stagione, la Lazio ha vanificato una bella prima parte", queste le sue parole a Radiosei.