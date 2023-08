Lazio, Mattei: “La Champions ha rotto l’equilibrio. Lloris? Non è rispettoso…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio non si ferma, prosegue il lavoro sul mercato per cercare di perfezionare gli ultimi acquisti. È l’ultima chance prima di rimandare tutto a gennaio, quando inizierà la sessione invernale. La priorità è il portiere, ma la società pensa anche alla difesa. In merito all’eventuale approdo di Lloris e Bonucci, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Stefano Mattei: “La Lazio vuole prendere Bonucci e dare via Gila. Sicuramente è un giocatore che porterebbe esperienza e carattere, ma a livello tecnico è in fase calante e non credo che porterebbe molto da quel punto di vista. Su Bonucci ricordo anche che sono due anni che gioca a tre dove ha meno responsabilità. Nella Lazio si gioca a due”

“Su Lloris faccio un discorso: il ruolo del portiere richiede che ci sia un titolare indiscutibile, senza competizione col secondo che deve giocare solo in casi estremi. Se viene qui il francese, si potrebbe creare un dualismo che potrebbe non fare bene alla squadra. Anche far fare a Lloris il titolare solo in Champions non sarebbe rispettoso per Provedel”.

“Andavano spesi più soldi sul mercato perché la Lazio li aveva. Ma Lotito si sa da 19 anni come ragiona e lui vuole bilanci in attivo senza mettere un euro. Paradossalmente Lotito forse preferiva non andare in Champions perché così facendo si è rotto un equilibrio economico e i giocatori stanno facendo la fila per chiedere aumenti. Cosa che a lui crea problemi”.

