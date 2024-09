Lazio, Mattei: "Luis Alberto ha ragione, lui come Lulic e Klose..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono passate certo inosservate le parole di Luis Alberto che, nell'intervista a Cronache di Spogliatoio, ha rivelato alcuni retroscena sul suo addio alla Lazio. Sul tema, e non solo, ha detto la sua Stefano Mattei che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "Luis Alberto è questo, genio e sregolatezza in campo e fuori. Su una cosa gli va data assoluta ragione. Lui, come lo stesso Lulic, sono due dei tanti calciatori importanti che si sono lasciati male con la società Lazio, malgrado abbiano scritto pagine importanti del club. Gente come Klose ed Immobile, tutti giocatori mandati via in modo poco elegante".

"Per la sostituzione di Castellanos, penso che Castrovilli sia in vantaggio su Noslin. L’olandese potrebbe diventare dalla panchina la soluzione offensiva per poi provare, eventualmente, a cambiare la partita o comunque a dare più peso all’attacco. Se giocasse dall’inizio, poi, in panchina non avresti cambi di ruolo. Non avendo una rosa lunga, in modo particolare a centrocampo, sarà inevitabile che Baroni faccia delle scelte di formazione che privilegino il campionato. O sei in grado di costruire una rosa davvero forte oppure diventa una logica conseguenza".