Lazio, Mattei: "Mercato? Si dicono tante cose. Sappiamo che Lotito..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Europa League e mercato. Su questi due temi si è espresso il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei. La Lazio infatti è attesa da un match importante contro la Real Sociedad, che potrebbe regalare la qualificazione aritmetica agli ottavi della competizione. Sui possibili acquisti, invece, tutto resta ancora bloccato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Europa League? Ormai essere tra le prime otto sembra scontato. Una vittoria permetterebbe quasi sicuramente di essere primo o secondo: improntate per il percorso futuro. Formazione? Al posto di Rovella e Zaccagni si potrebbero mettere Dele-Bashiru o Pedro, ma non ti fanno la differenza a livello fisico. Se li utilizza è perché Baroni sa che non ci dovrebbero essere rischi. Non farli giocare non ti garantisce una loro buona prestazione contro la Fiorentina. Difficile pensare altre rotazioni con una squadra attualmente corta”.

"Io sul mercato non oso fare previsioni. Si dicono tante cose, come per esempio che il miglior acquisto è quello che non viene fatto. Sappiamo di cosa ha bisogno la Lazio ma sappiamo che il presidente Lotito guarda prima il bilancio: anche se penalizza la squadra. La risposta della società sul mercato? Mettere a 40 euro le curve contro la Fiorentina. Ruolo? Molto dipenderà anche dai controlli di Patric, se si dovesse operare terminerà la stagione. In questo caso sarebbe più utile un intervento in difesa piuttosto che a centrocampo”.