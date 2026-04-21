Lazio, Mattei non ha dubbi: "La Coppa Italia può salvare la stagione"
Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ha parlato del percorso della Lazio in Coppa Italia in vista della semifinale di ritorno contro l'Atalanta. Di seguito il suo pensiero sulla gara.
“Quella di domani è una fantastica opportunità per salvare la stagione. Vincere sarebbe quasi un’impresa, considerando il pari dell’andata, la loro forza, il momento: è una gara contro una squadra che da quando c’è Palladino ha raddoppiato la sua media punti. Credo che la Lazio possa ripetere la prova di Napoli: fase difensiva molto attenta, per poter sfruttare poi le ripartenze".
"L’Atalanta dietro a volte concede qualcosa. Però sottolineiamo che a Napoli la gara è stata atipica, i partenopei non avevano motivazioni, discorso che non vale invece per l’Atalanta. Dipenderà molto dalla fase difensiva e della capacità di ribaltare il fronte, tenendo conto, ripeto, che l’atteggiamento dell’Atalanta non sarà quello ‘remissivo’ del Napoli. Guardando la classifica, ma soprattutto l’Atalanta di Palladino, devi fare un’impresa o quasi; giocherai poi a Bergamo e non facile vincere lì”.