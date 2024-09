Lazio, Mattei: "Pedro o Castrovilli? Ecco chi non metterei nella lista Uefa"

TUTTOmercatoWEB.com

Un inizio stagione che ha dato già diversi spunti di riflessione quello della Lazio che, dopo la vittoria contro il Venezia e la sconfitta di Udine ha fatto una buona gara contro il Milan. Sul tema ha detto la sua Stefano Mattei che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "È un po’ il giorno del Grande Fratello della Lazio, vediamo chi sarà eliminato dalla lista Uefa tra Pedro e Castrovilli. Con il grande rispetto che ho per la qualità e l’esperienza per spagnolo, vedendo la rosa a disposizione di Baroni, non avrei dubbi a tagliare lui, il centrocampo ha bisogno di risorse. Viste le condizioni non perfette di Castrovilli, vista la cessione di Cataldi ed il numero di centrocampisti presenti in rosa, la Lazio avrebbe dovuto acquistare un altro centrocampista. La speranza, ora, è che vada tutto bene e che non ci saranno da affrontare situazioni di particolare emergenza. La Lazio per risparmiare continua a ragionare sul filo dei rischi".

"In questo momento quella che io ritengo la Lazio migliore, l’ipotetica Lazio titolare, prevede Dia e Castellanos in avanti, Isaksen a destra con Guendouzi e Rovella a metà campo. Per quanto riguarda il terzino destro, immagino l’alternanza tra Marusic e Lazzari. In questo caso dipende anche dal tipo di avversario, per esempio con il Verona mi aspetto il secondo".