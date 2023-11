Lazio, Mattei: "Sabato gara trappola. Zaccagni out? Tra Isaksen e Pedro..:"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la sosta per le Nazionali la testa è ora rivolta verso la partita di sabato contro la Salernitana. La Lazio è chiamata a tornare alla vittoria, nonostante i numerosi problemi che limitano la rosa a disposizione di Sarri e le ostilità che può presentare la sfida di Salerno, con i padroni di casa a caccia di tre punti che sarebbero importantissimi per risalire la classifica. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista della Rai Stefano Mattei ha detto la sua sulla gara di questo weekend.

SALERNITANA - "Quando c’è una sosta bene o male le sorprese sono all’ordine del giorno. La Salernitana farà la gara della vita, non ha ancora mai vinto, ha bisogno di punti alzando il ritmo e facendosi aiutare dall’Arechi. E’ una gara trappola per la Lazio, tecnicamente è superiore ma le partite vanno vinte sul campo e non sulla carta. Probabile il forfait di Zaccagni dall’inizio, credo sia giusto far partire Isaksen dall’inizio. Quando Pedro parte titolare, i suoi 36 anni si notano. Il danese deve migliorare nella fase difensiva, ma è uno di quelli che punta l’avversario. Mi sembra che in questo momento possa garantire un miglior rendimento rispetto allo spagnolo".

CALENDARIO - "Se la Lazio vuole risalire la corrente deve sfruttare questa striscia di calendario che sulla carta è abbordabile, altrimenti imboccherebbe definitivamente la strada dell’anonimato.Questo va evitato. Nelle prossime tre gare la Lazio dovrà affrontare le ultime tre della classifica, il Napoli per esempio affronterà Atalanta, Inter e Juventus. E’ il momento di approfittarne, servono nove punti se vuole aspirare al quarto posto. Altrimenti è tutto inutile".

STADI - "Quando sento parlare di costruzione di stadi di proprietà, mi viene una grande tristezza. Qui in Italia siamo vincolati dai soliti paletti che in altri Paesi sono stati superati. Nel nuovo Wembley ci sono i parcheggi intorno all’impianto? No. Siamo stati in tanti stadi. Il Santiago Bernabeu, appena ristrutturato, è in mezzo alla città, c’è la fermata della metropolitana nei pressi con una lunga strada urbana che ospita lo stadio stesso. L’Olimpico è stato concepito come stadio per l’Atletica leggera, sono passati oltre 60 anni. Va evitato tutto questo".