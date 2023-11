Lazio, Mauri a LSC: "Il Derby è il derby. Vivere queste emozioni mi manca..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Mauri, ex biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato le sue sensazioni in vista del derby: "Giusto mettere Cataldi? Sì perché conosce il derby, ha esperienza, credo sia giusto dargli spazio. Un derby è sempre un derby, si può essere in prima o in mezza posizione alla classifica, ma il derby è sempre una partita particolare. Va affrontata come tale, dà 3 punti in classifica ma il morale ti cambia, è importante fare risultato e affrontarlo con il giusto piglio. A Roma si aspetta questa domenica dall'inizio della stagione da quando escono i calendari. La Lazio è la stessa, tranne Milinkovic è la stessa, la Roma ha cambiato qualcosa in più, ha tanti infortuni. Chiunque andrà in campo dovrà farlo con un atteggiamento diverso. Bisogna stemperare per andare con concentrazione in campo. Chiaro che vivere queste emozioni, l'adrenalina mi manca, l'attesa di giocarle e il pubblico, è inevitabile che un po' manca, ma anche vederla da fuori è uno spettacolo. Sarà sempre una grande emozione".