Lazio, Mauri: "Con il Milan ho visto una grande squadra. Ora testa a giovedì"

La Lazio vince e convince, agguantando così il quarto posto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauri: "Secondo il mio modesto parere il Milan ha giocato una buonissima partita nel primo tempo, mentre la Lazio viaggiava al di sotto dei soliti ritmi. Poi invece ha trovato il vantaggio ed anche dopo il pareggio del Milan ha continuato a giocare. Poi si è vista una superiorità tecnica e di conseguenza è arrivata la vittoria. Ad un certo punto credevo che potesse vincere il Milan. L'impatto rispetto ad altre partite è stato buono. La Lazio ha giocato da grande squadra, non serve giocare bene ma serve vincere le partite in equilibrio, un po' come era accaduto con la Fiorentina. Probabilmente si è iniziato a capire che il risultato è più importante di quanto si gioca. Giovedì c'è una partita importante di Europa League, poi c'è il Lecce e la gara di Milano se la sono già dimenticata. Non resta la prestazione, ma i tre punti. Quando fai tanta fatica e vinci alla fini ti ritrovi in posizioni importanti di classifica. C'è da dire che tutto è cambiato in fretta, oggi la Lazio è quarta e non significa che arriverà in Champions".

