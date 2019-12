Lazio, Mauri: "Con il Rennes senza pensare al risultato degli altri. E sul mercato..."

Lazio impegnata domani in Europa League contro il Rennes. Ai microfoni di Radiosei ha parlato l'ex biancoceleste Mauri: "La Lazio deve essere brava a pensare a se stessa come ha fatto in campionato e non pensare alle gare degli altri. Inzaghi farà le scelte giuste ma domani sera resta un'opportunità per chi dovrebbe mettersi in mostra e dimostrare di essere potenziali titolari da utilizzare anche in campionato, magari a gara in corso. Rimpianti per il Celtic? avendo preso un gol all'ultimo minuto magari credi fosse evitabile ma quello che resta è che la classifica in Europa League non è una graduatoria da Lazio. I biancocelesti hanno avuto tanti problemi così come la fortuna non ti ha aiutato in alcuni frangenti. Se sia un bene uscire dalla coppa? Non so quanto sia utile nella corsa Champions, se non giochi mai perdi il ritmo partita e non sei utile alla causa. Se dovessimo uscire non credo ci saranno ripercussioni sul mercato. Immagino che la Lazio avrebbe puntato a sfoltire la rosa piuttosto che a nuove entrate".

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE