Lazio, Mauri: "Neanche Lotito conosce il problema di questa squadra. E con l'Atalanta..."

Le parole di Lotito avranno il potere di scuotere la squadra? La Lazio deve affrontare l'Atalanta, sfida importantissima in ottica quarto posto. Queste le parole di Mauri a Radiosei: "Poca fame? Per me può essere un problema dei giocatori, problemi riconducibili alla società che li ha presi senza conoscere questa lacuna, oppure dipende dal tecnico che non sa trasmettere la determinazione, fermo restando che alcuni calciatori ce l'avrebbero pure ma non la mettono in campo lo stesso. Per quanto riguarda le parole di Lotito sui giocatori 'non integrati nel gruppo', non credo fosse una critica ad Inzaghi. Penso si riferisse a giocatori un po' individualisti che in alcune occasione portano beneficio, ma è chiaro che bisogna lavorare di più per raggiungere il bene comune: i singoli si esaltano solo se il resto della squadra lavora a tale fine. Non vedo giocatori che giocano per loro stessi, è l'ultimo dei problemi. La Lazio quando vince lo fa quasi sempre da squadra, mancano evidentemente i rimedi per colmare le lacune alle quali abbiamo assitito nelle sconfitte”.

IL CAMPIONATO - "Personalmente penso che negli scontri diretti la Lazio può giocarsela con tutte, il probelma resta il lungo periodo nel quale si arranca: la rosa purtopppo non è al livello dei 12-13 titolari, manca qualcosa che potrebbe essere l'inserimento di nuovi giocatori o diversamente le lacune sono da imputare agli stessi titolari. Credo che Lotito neanche sappia qual è il problema: se fosse Inzaghi perché tenerlo? Se fossero i calciatori perché non prenderne altri? Se i nuovi acquisti sono validi perché non giocano? Con l'Atalanta, se la Lazio la reputerà una big allora i biancocelesti faranno un grande match; diversamente la Lazio farà fatica e tornerebbero le problematiche della squadra nella loro interezza”.

