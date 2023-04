Lazio, Mauro torna sull'arbitraggio: "C'è un problema evidente..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ospite della trasmissione Pressing al termine dell'ultimo turno di Serie A, Massimo Mauro è tornato a parlare dell'arbitraggio di Lazio - Juventus, sottolineando una presunta disparità di trattamento di cui sarebbe vittima la squadra bianconera. In particolare, riporta corrieredellosport.it, commentando il contatto Milinkovic - Alex Sandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni che continuano a fa discutere: "Come si fa a non dire che questa è una spinta chiara? Mi sembra strano, non sarei onesto se non lo dicessi. È chiaro che la Juventus ha un problema col sistema calcio".

