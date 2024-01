Lazio, Mediaset esalta Gila: "Vuole convincere Sarri e Romagnoli a..."

Dopo la Roma, battuto anche il Lecce. Quinta vittoria consecutiva per Sarri, per la prima volta da quando siede sulla panchina biancoceleste. Un'altra prestazione degli uomini del Comandante. Tra i migliori in campo sicuramente Mario Gila, ormai sempre più uomo di fiducia del mister e uomo affidabile nella linea difensiva.

Anche SportMediaset ha premiato lo spagnolo ex Real per la prova messa in mostra all'Olimpico. Questa la sua pagella firmata dal giornalista Franco Piantanida: "Titolare nelle ultime di campionato: 5 vittorie e 1 pareggio. Vuole convincere Sarri a dargli una maglia anche dopo il ritorno di Romagnoli. Bisognerebbe convincere anche Romagnoli, ma sai che se continua così, guardarlo da fuori... un pensierino perché no?"