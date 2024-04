Lazio, Mellone: "Grande gara in campionato. Questa sera mi aspetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dirigente del pomeriggio di Rai Uno Angelo Mellone ha parlato della partita tra Lazio e Juventus di campionato, prima di concentrarsi sulla replica che andrà in scena questa sera all'Allianz Stadium per la semifinale d'andata di Coppa Italia:

"La gara della Lazio contro la Juventus in campionato mi è piaciuta molto, come si dice in gergo ha sputato sangue. Si sono viste delle differenze con l’ultima Lazio di Sarri. Penso alla prestazione di Kamada, penso all’impegno che si è visto. È lecito chiedersi cosa si a accaduto, se fosse colpa di Sarri o un ciclo finito. Sono sempre i giocatori che scendono in campo, non l’allenatore. Ora mi auguro di ritrovare la medesima verve, tasso agonistico che è richiesto anche questa sera in Coppa Italia. Voglio vedere la stessa pervicacia ed impegno, così come vorrei vederlo sabato nel derby. Più importante questa sera o contro la Roma? Se mi chiedere se preferisco vincere la Coppa Italia o il derby, scelgo la prima".