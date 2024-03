Lazio | “Meravigliosa” arriva a Vico nel Lazio!

Dopo i successi e le migliaia di persone che l'hanno già vista a Viterbo prima e Fiumicino poi, è Vico nel Lazio la prossima tappa destinata ad ospitare la mostra itinerante creata per festeggiare il primo scudetto della Lazio.

E' nella Carcassonne della ciociaria che si effettuerà l'unica tappa in provincia di Frosinone sabato 16 e domenica 17 Marzo a soli 15 minuti dal capoluogo, in quella Cinta medievale fortificata da 25 Torri che sarà in quel week end un feudo biancoceleste dove all'interno potranno circolare per l'occasione solo pedoni.

La festa inizierà sabato alle ore 11,00 per terminare la domenica alle 18.00.

La Mostra si terrà al palazzo del governatore dove si potranno ammirare cimeli storici originali, magliette, scarpini, palloni, trofei, biglietti e gagliardetti immersi in un contesto della storia della Lazio illustrata dalla sua nascita ad oggi, dove gli anni 70 prevaleranno, ma non verranno dimenticate le vittorie passate e recenti come una copia della coppa italia vinta il 26 maggio che sarà a disposizione di chi vorrà farsi immortalare sollevandola.

Una sezione particolare curerà tutte le giornate di quel campionato raccontate da ritagli di giornali e dai cimeli delle squadre avversarie che l'hanno affrontata, illustrando il girone di andata e di ritorno per raccontare la storia della S.S. LAZIO senza mancare di rispetto a nessuno, anzi coinvolgendo tutte le altre società di calcio a scrivere e vivere questo evento.

Moltissimi ex calciatori e i loro familiari, tutto il week-end godranno della gioia dei tifosi all'interno del paese così come l'aquila olimpia con il suo falconiere Juan Bernabè, caso eccezionale per la manifestazione dove il simbolo della Lazio è stato presente solo un giorno, ma il luogo pittoresco e anche il fatto che tutti gli ex giocatori rimanessero anche la domenica, ha convinto la Lazio a concederla per due giorni.

Non mancherà il Cantautore Tony Malco ideatore dell'inno che presenterà anche il suo libro e per favorire chi vuole andare sabato allo Stirpe per vedere Frosinone - Lazio, partirà da Vico un pulman organizzato dal gruppo Distinti di Fiuggi che collaborerà a tutta la manifestazione.

La mostra sarà curata dalla Lega dei Collezionisti, dal Lazio Clan Latina e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore, che assieme alla giunta comunale di Vico nel Lazio cercheranno di rendere indimenticabile questa due giorni in terra Ciociara.

Seguite gli sviluppi e dettagli più approfonditi sulla pagina Facebook della manifestazione "Lazio Meravigliosa"



Sulla pagina Facebook “Lazio Meravigliosa” potrete trovare orari e appuntamenti per entrambi i giorni.

L’ingresso è sempre gratuito. [ CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE O SCORRI A FINE ARTICOLO ]

Di seguito la Locandina con tutte le date: